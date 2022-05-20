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Так выглядит первая системная плата для процессоров Ryzen 7000. В Сети засветилась ASRock X670E Taichi

Так выглядит первая системная плата для процессоров Ryzen 7000. В Сети засветилась ASRock X670E Taichi

Уже через несколько дней AMD представит чипсеты X670E, X670 и B650 для системных плат платформы AM5, рассчитанных на работу с процессорами Ryzen 7000.

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