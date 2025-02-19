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Царьград

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Возрождение легендарной Зеленой Пирамиды в Новосибирске: открытие в 2025

Возрождение легендарной Зеленой Пирамиды в Новосибирске: открытие в 2025

В Новосибирске восстанавливают "Зеленую Пирамиду" — арт-пространство, созданное 25 лет назад. Открытие намечено на 23 февраля 2025 года.

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