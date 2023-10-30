smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    они Христа распяли незадумываясь,а уж больницу,,,,В Израиле 43 равв...
  • Владимир Воронов
    Вопрос в другом. Как они границу пересекают?СМИ: сбежавший из...
  • Ильдус Мамлеев
    Хорошая новость, но фашистов за их спиной гораздо больше. Дойдут ли...Зеленский доиграл...

«Вы сдадите Украину»: киевский дипломат обратился к Западу

«Вы сдадите Украину»: киевский дипломат обратился к Западу

Страны западного блока не хотят напрямую воевать с Россией, чтобы нанести ей поражение. Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-посол Украины в Белоруссии, бывший представитель Киева в политической подгруппе минской Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх