«Вы сдадите Украину»: киевский дипломат обратился к Западу

Страны западного блока не хотят напрямую воевать с Россией, чтобы нанести ей поражение. Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-посол Украины в Белоруссии, бывший представитель Киева в политической подгруппе минской Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».