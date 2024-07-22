Против российской певцы готовят сразу два иска

Скандальное выступление Глюкозы в Красноярске грозит ей судом Агентство, организовавшее концерт певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (известной как Глюкоза) в Красноярске, подготовило иск из-за её выступления в измененном состоянии.
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