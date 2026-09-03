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Царьград

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Ученые обнаружили, что черника помогает сжигать избыток жира

Ученые обнаружили, что черника помогает сжигать избыток жира

Ученые из Food Bioscience выяснили, что птеростильбен, содержащийся в чернике и винограде, помогает расщеплять жир в мышечных клетках мышей без влияния на их рост.

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