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Баженов о Дзюбе в «Спартаке»: «Было видно, что парень с будущим – злой, боец. А вот характер – на любителя. Но будь он другим, глядишь, не прошел бы аренды»

Баженов о Дзюбе в «Спартаке»: «Было видно, что парень с будущим – злой, боец. А вот характер – на любителя. Но будь он другим, глядишь, не прошел бы аренды»

Форварды пересекались в московском «Спартаке».  – Кого назовете стальным солдатом аренды, пройдя через которую, он стал большим игроком? – Здесь, конечно, вне конкуренции Дзюба.

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