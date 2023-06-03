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Британские военные вынуждены пользоваться «древним» оружием из-за задержки модернизации

Британские военные вынуждены пользоваться «древним» оружием из-за задержки модернизации

mod.uk | LPhot Phil Bloor/OGL v3.0 ВС Великобритании находятся в удручающем состоянии, а устаревшее вооружение не выдерживает никакой критики.

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