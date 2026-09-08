Андрей Золотарёв: Свобода слова в Украине — это когда все СМИ поют в одну дуду

Существует ли в Украине свобода слова, или медиа лишь имитируют плюрализм? Почему Закарпатье остаётся единственным регионом, где не слышно сирен? Что на самом деле стоит за перестрелкой между СБУ и ГУР? И как долго ещё продлится горячая фаза боевых действий? Известный украинский политолог Андрей Золотарёв ответил на вопросы зрителей и читателей.
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