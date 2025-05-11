«Пропускать по семь-восемь голов за матч недопустимо»

В майские праздники хоккеисты сборной России провели традиционный для этого периода тур, который у них в расписании уже четвертый год подряд, после отстранения нашей команды и Белоруссии от международных соревнований.
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