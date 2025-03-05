Зеленский дал Минобороны срочное поручение после остановки военной помощи США

Геннадий Бережнов

И все играют своими картами не раскрывая дальнейших действий. Зачем Трампу это сделка по ресурсам Киева, он же знает, что эффективность мала, а срок выхода далёк. Это прикрытие на будущее, так сказать застолбить, а там посмотрим. Да и Россия не будет же нас завоёвывать, а охрану предприятий мы поставим. Короче если у нас есть силы и возможности, то идти нужно как можно дальше!