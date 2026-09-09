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Режим «Беспилотная опасность» в Тюменской области и Югре: власти призвали к бдительности

Режим «Беспилотная опасность» в Тюменской области и Югре: власти призвали к бдительности

ТЮМЕНЬ, 9 сентября, ФедералПресс. В регионе официально объявлен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее экстренное обращение к жителям региона сегодня опубликовал в соцсетях губернатор Александр Моор.

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