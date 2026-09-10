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Царьград

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С 11 сентября автобусы №104, 106, 108 и 120 вернутся на шоссе Космонавтов

С 11 сентября автобусы №104, 106, 108 и 120 вернутся на шоссе Космонавтов

С 11 сентября возобновляется движение межмуниципальных автобусов по шоссе Космонавтов. Как уточнили в краевом министерстве транспорта, с пятницы маршруты №104, №106, №108 и №120 вновь будут проходить через отрезок между остановками «Улица Блюхера» и «Печатная фабрика «Гознак».

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