С 11 сентября автобусы №104, 106, 108 и 120 вернутся на шоссе Космонавтов

С 11 сентября возобновляется движение межмуниципальных автобусов по шоссе Космонавтов. Как уточнили в краевом министерстве транспорта, с пятницы маршруты №104, №106, №108 и №120 вновь будут проходить через отрезок между остановками «Улица Блюхера» и «Печатная фабрика «Гознак».