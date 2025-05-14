Нарушениями в одном из кафе Петрозаводска заинтересовался Следком России

Глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки в одном из кафе Карелии. Проверка организована следственными органами Карелии в связи с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии