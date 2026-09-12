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Рак третьей стадии у 41-летней женщины был диагностирован с задержкой из-за неверной интерпретации симптомов

41-летняя Кара Миллер столкнулась с затруднениями в постановке диагноза колоректального рака, так как врачи первоначально связывали её симптомы с менее серьёзными состояниями.

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