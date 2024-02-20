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Парламентская газета

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Памфилова рассказала, как будут контролировать онлайн-голосование

Для роста доверия к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) важно обеспечить гражданский и общественно-политический контроль за онлайн-голосованием, сказала глава ЦИК Элла Памфилова на круглом столе в Центризбиркоме 20 февраля.

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