Российский пианист Танин прошел в финал престижного конкурса в Брюсселе

Российский пианист Сергей Танин вошел в число финалистов международного Конкурса имени королевы Елизаветы – одного из самых крупных и престижных музыкальных состязаний мира, который проходит в Брюсселе с 5 мая по 11 июня.
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