В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Введенные утром в воскресенье, 20 октября, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани в связи с обеспечением безопасности были сняты в 9:30 по московскому времени, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
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