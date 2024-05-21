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У дилеров появились российские кроссоверы XCite X-Cross 7

У дилеров появились российские кроссоверы XCite X-Cross 7

Кроссоверы XCite X-Cross 7, выпускаемые на "Автозаводе Санкт-Петербург", появились у дилеров. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора дилерской сети "Прагматика" Александра Шапринского.

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