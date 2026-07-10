"Дух Анкориджа умер". Трамп одобрил мега-санкции против России

В США пошли на очередной шаг по ужесточению санкционного давления на Россию. Группа сенаторов заявила, что достигла договорённости с администрацией Дональда Трампа о продвижении обновлённого законопроекта, который предусматривает новые ограничения против Москвы и её торговых партнёров.
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