"Дух Анкориджа умер". Трамп одобрил мега-санкции против России

В США пошли на очередной шаг по ужесточению санкционного давления на Россию. Группа сенаторов заявила, что достигла договорённости с администрацией Дональда Трампа о продвижении обновлённого законопроекта, который предусматривает новые ограничения против Москвы и её торговых партнёров.