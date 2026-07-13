Лототрон судьбы, или как чиновник Минкультуры чуть не уехал на своей же удаче

Есть в жизни моменты, когда вселенная подмигивает человеку так откровенно, что даже сама вселенная потом немного смущается.
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