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Лототрон судьбы, или как чиновник Минкультуры чуть не уехал на своей же удаче

Лототрон судьбы, или как чиновник Минкультуры чуть не уехал на своей же удаче

Есть в жизни моменты, когда вселенная подмигивает человеку так откровенно, что даже сама вселенная потом немного смущается.

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