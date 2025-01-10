В Иванове мужчина чуть не зарезал насмерть своего неприятеля в его же машине

На время суда подсудимому оставили прежнюю меру пресечения – содержание под стражей.В Советском суде Иванова началось разбирательство по уголовному делу по обвинению в покушении на убийство, происшедшего у торгового центра.
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