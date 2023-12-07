Рианна в панике: ее ребенок может потерять отца

Певица боится остаться матерью-одиночкой. Рианна боится надолго потерять Ракима Майерса LEGION-MEDIA35-летняя Рианна в ужасе, ее чрезвычайно пугает перспектива воспитывать детей одной, без помощи Ракима Майерса, ее бойфренда и отца обоих малышей.