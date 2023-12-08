В Сети опубликовал список мест в Смоленске, откуда затруднён вывоз мусора

Эти адреса находятся на особом контроле смоленского регионального оператора по обращению с ТКО «Спецавтохозяйство», региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, составило список мест в Смоленске, откуда затруднён вывоз мусора.
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