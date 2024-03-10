Лихач протаранил Mercedes под Екатеринбургом и ранил троих детей

Жесткая авария произошла на автодороге Арамиль – Екатеринбург в Свердловской области. Мужчина за рулем Kia не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Mercedes, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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