С Днем металлурга! Подборка душевных поздравлений с праздником в стихах, прозе и смс

День металлурга в России отмечают в третье воскресенье июля. В 2026 году праздник выпал на 19 июля. В День металлурга поздравления принимают специалисты металлургической отрасли, а также преподаватели, студенты и выпускники учебных заведений, которые занимаются по профилю переработки и получении изделий из металла.