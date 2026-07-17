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С Днем металлурга! Подборка душевных поздравлений с праздником в стихах, прозе и смс

С Днем металлурга! Подборка душевных поздравлений с праздником в стихах, прозе и смс

День металлурга в России отмечают в третье воскресенье июля. В 2026 году праздник выпал на 19 июля. В День металлурга поздравления принимают специалисты металлургической отрасли, а также преподаватели, студенты и выпускники учебных заведений, которые занимаются по профилю переработки и получении изделий из металла.

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