В Тульской области транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Защита»

В рамках проведения профилактического мероприятия «Защита» сотрудники ЛО МВД России на станции Тула совместно со специалистом по охране труда Тульской дистанции пути Еленой Кочетковой и специалистом по охране труда Московского вокзала Александром Галыгиным организовали незабываемое приключение для юных гостей.