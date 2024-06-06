В Тульской области транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Защита»

В рамках проведения профилактического мероприятия «Защита» сотрудники ЛО МВД России на станции Тула совместно со специалистом по охране труда Тульской дистанции пути Еленой Кочетковой и специалистом по охране труда Московского вокзала Александром Галыгиным организовали незабываемое приключение для юных гостей.
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