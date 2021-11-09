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У Зеленского появилась седина после заявлений Путина и Лукашенко

У Зеленского появилась седина после заявлений Путина и Лукашенко

Зеленского так сильно напугало событие по объединению России и Белоруссии, что он буквально поседел прямо на глазах.

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Галина Назарова
Он просто неаккуратно носик коксом попудрил.....на причесон попало, а тут журналюги с фотоаппаратами налетели и снимать начали
Vladimir Lioubimcev
Не выдумывайте. Ничего Зеленский не поседел. Это просто был отсвет. А дураки никогда не седеют, ибо вообще ничего не понимают.
Житель Земли Макаренков
Колыма-то чем провинилась? Жильё ему пусть друзья гейропейцы подыскивают. Клоунов у нас своих 2%.
Миша Кицис
Раз автор говорит поседел, значит поседел. Автор ведь особа приближённая к Зелинскому. И фамилия у него на всякий случай интересная - Е. А дальше самими додумывать?
Анатолий ashkourin
Ему давно пора на свалку истории,эта шавка уже становится лишней.
Тамара Бишовец (попова)
Уцепившись за хорошую тему, авторам и изъясняться на русском языке стоило бы. Не говоря, уже, о пунктуации, что смысл изложенного переворачивает с ног на голову, так ещё и орфография пляшет казачка. " просто сронив снимки за 02..." Может срАвнив слово следовало употребить? АФторы, проверяйте свои тексты, прежде, чем отправить в божий свет. "не ржать с Украины, украинцев, ВСУ, президентов со сцены , а тут"... Стоит ли выпускать текст, где читающий должен вставлять пропущенные слова. "Не ржать /НА/ Украине, обсуждая президентов со сцены" - так видимо следовало изложить. И причём тогда в этом предложении слова: "украинцев, ВСУ" ? Любезные аФторы, не строчите свои сочинения, они выглядят, как коровьи лепёшки на чистом дворе.
Нина Шалева
Тут идет зашифрованные комментарии специально, чтобы никого не вытурили. Меня однажды вытурили за прямоту комментов. Более, чем на 10 лет..
Наталья Бушуева
Да, согласна, автор абсолютно безграмотно изложил текст, иногда даже не понимаешь, что он хотел сказать?
Владимир Гриневич
Нина Шалева
А что можно прямо сказать, всемирный президент газует перед леди, а другой всемирный през.. внезапно поседел..

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