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Царьград

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Чехия расписалась в бессилии: премьер Бабиш признал «коалицию желающих» пустышкой и отказался от воздушной обороны

Чехия расписалась в бессилии: премьер Бабиш признал «коалицию желающих» пустышкой и отказался от воздушной обороны

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш фактически признал крах очередной парижской инициативы, публично усомнившись в эффективности «коалиции желающих».

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