Лариса Гузеева изменила имидж и нарвалась на жёсткий хейт поклонников «Давай, поженимся»

Лариса Гузеева изменила образ в шоу «Давай поженимся» Изменения во внешности телеведущей привлекли внимание не только широкой публики, но и её коллеги Розы Сабитовой, которая в начале программы отпустила колкое замечание в адрес Гузеевой.
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