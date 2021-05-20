Мишустин поручил Чернышенко организовать работу с туристами на Камчатке

"Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края, - цитирует Мишустина пресс-служба правительства.
"Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края, - цитирует Мишустина пресс-служба правительства.
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