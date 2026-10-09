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Строительство 21 века

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Искусственный интеллект в дизайне интерьера: почему нейросети не заменят живого специалиста

Искусственный интеллект в дизайне интерьера: почему нейросети не заменят живого специалиста

Помню, как впервые увидела сгенерированный нейросетью интерьер. Это была гостиная в скандинавском стиле — безупречная, светлая, с идеально подобранными подушками на диване и аккуратным торшером у кресла.

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