ВС РФ продолжают уничтожение формирований противника в «Резниковском котле» в Харьковской области. Как сообщают военнослужащие российской группировки «Север», боевики киевского режима прекратили попытки прорыва из окружения и уже не предпринимают активных действий.
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Наконец-то Россия просто уничтожает нацистов-бандеровцев, а то им "патриоты"-абрамовичи выдавали по сотовому телефону и отправляли отдыхать в Турцию!!!
Котлеты по киевски средней прожарки! Для зеленого!