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Царьград

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В сентябре откроют две полосы Фадеевского путепровода к аэропорту

В сентябре откроют две полосы Фадеевского путепровода к аэропорту

Основной маршрут к аэропорту Краснодара готовят к скорому открытию. Глава города Евгений Наумов лично осмотрел строительную площадку и подтвердил, что первые две полосы примут транспорт уже в начале сентября.

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