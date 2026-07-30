В сентябре откроют две полосы Фадеевского путепровода к аэропорту

Основной маршрут к аэропорту Краснодара готовят к скорому открытию. Глава города Евгений Наумов лично осмотрел строительную площадку и подтвердил, что первые две полосы примут транспорт уже в начале сентября.
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