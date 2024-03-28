Драгалин не отказывается от идеи «молдавского антикоррупционного управления»

Вероника Драгалина продолжает настаивать на том, что возглавляемую ею Антикоррупционную прокуратуру и Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) необходимо объединить, а на их основе Национальное антикоррупционное управление – структуру, аналогичную DNA Румынии.