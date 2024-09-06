Захарова заявила о «дебилизации» спорта из-за допуска спортсменов-трансгендеров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 6 сентября решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов-трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским) до Олимпиады-2024 в Париже.
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