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Захарова заявила о «дебилизации» спорта из-за допуска спортсменов-трансгендеров

Захарова заявила о «дебилизации» спорта из-за допуска спортсменов-трансгендеров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 6 сентября решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов-трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским) до Олимпиады-2024 в Париже.

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