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Крымское информационное агентство

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Количество погибших после атаки на Севастополь выросло до трёх, 100 пострадали

Количество погибших после атаки на Севастополь выросло до трёх, 100 пострадали

Около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

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