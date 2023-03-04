Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» в 24 года. Он забил 201-й гол и обошел Кавани

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» в 24 года. Он забил 201-й гол и обошел Кавани

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». 24-летний француз отметился голом в матче 26-го тура Лиги 1 с «Нантом» (4:2).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх