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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае остаются подтопленными 99 домов и 473 участка

В Алтайском крае остаются подтопленными 99 домов и 473 участка

Освободились от воды уже 379 домов и 470 участков В Алтайском крае из-за паводка и активного таяния снега в 42 населенных пунктах остаются подтопленными 99 жилых домов и 473 приусадебных участка, сообщили в МЧС России.

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