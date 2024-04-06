В Алтайском крае остаются подтопленными 99 домов и 473 участка

Освободились от воды уже 379 домов и 470 участков В Алтайском крае из-за паводка и активного таяния снега в 42 населенных пунктах остаются подтопленными 99 жилых домов и 473 приусадебных участка, сообщили в МЧС России.
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