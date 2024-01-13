СКА обыграл «Спартак», Сяо Хим Фа выиграл ЧЕ по фигурному катанию, победа «Баварии», российские фехтовальщики хотят выступать за США и другие новости

Лена Мисько

Фото дня: дым от пожара на складе Wildberries идёт на Питер. Сегодня утром в Шушарах вместе с товарами сгорел огромный склад маркетплейса. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. Ущерб от пожара может составить 11 миллиардов рублей. Покупателям обещают вернуть деньги, а продавцам выплатить компенсации. Если вы думали, что у вас плохое утро, сгоревшие заказы петербуржцев передают привет.