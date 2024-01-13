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Не только о футболе

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СКА обыграл «Спартак», Сяо Хим Фа выиграл ЧЕ по фигурному катанию, победа «Баварии», российские фехтовальщики хотят выступать за США и другие новости

СКА обыграл «Спартак», Сяо Хим Фа выиграл ЧЕ по фигурному катанию, победа «Баварии», российские фехтовальщики хотят выступать за США и другие новости

1. «Спартак» пропустил 5 шайб от СКА, «Нефтехимик» обыграл «Салават», «Трактор» победил «Ак Барс» и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ.

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Комментарии
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Алексей Патрикеев
Ну и кто теперь сосиска?😀
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16 час.
КУАТ
По поводу чего?
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11 час.
Лена Мисько
Фото дня: дым от пожара на складе Wildberries идёт на Питер. Сегодня утром в Шушарах вместе с товарами сгорел огромный склад маркетплейса. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. Ущерб от пожара может составить 11 миллиардов рублей. Покупателям обещают вернуть деньги, а продавцам выплатить компенсации. Если вы думали, что у вас плохое утро, сгоревшие заказы петербуржцев передают привет.
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10 час.

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