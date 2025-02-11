Юрий Подоляка: обзор ситуации в зоне СВО на 11 февраля 2025 года, карты боевых действий

На различных направлениях фронта продолжаются ожесточенные бои. Как сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка, ВС РФ добились тактических успехов в ряде районов, включая захват Успеновки и продвижение в районе Андреевки.
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