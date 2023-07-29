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Скотти Барнс принял участие в полупрофессиональном турнир в Майаме

Скотти Барнс принял участие в полупрофессиональном турнир в Майаме

Форвард «Торонто» Скотти Барнс стал одним из участников полупрофессионального турнира в Майаме. Барнс в своем дебютном матче помог команде OP Elite добиться победы.

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