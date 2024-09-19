Путин обратился к участникам юридического форума стран БРИКС

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам IX Юридического форума стран БРИКС по случаю его открытия и выразил уверенность в развитии партнерства государств объединения по итогам мероприятия.
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