Съеденного тигром бычка и жеребенка возместили приморским фермерам

Жительница села Пожарское Пожарского района Приморского края Людмила Слободенюк получила компенсацию за домашних животных, погибших в результате нападения амурского тигра, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Центр "Амурский тигр".
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