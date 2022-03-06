Съеденного тигром бычка и жеребенка возместили приморским фермерам

Съеденного тигром бычка и жеребенка возместили приморским фермерам

Жительница села Пожарское Пожарского района Приморского края Людмила Слободенюк получила компенсацию за домашних животных, погибших в результате нападения амурского тигра, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Центр "Амурский тигр".

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