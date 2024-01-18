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Администрация Волоколамска взяла на контроль вопрос с отсутствием воды в поселке Трехмарьино

Администрация Волоколамска взяла на контроль вопрос с отсутствием воды в поселке Трехмарьино

Вопросы жизнеобеспечения поселка Трехмарьино обсудили на встрече с жителями в Волоколамском округе. Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова, курирующие заместители и представители коммунальных служб ответили на все интересующие вопросы населения.

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