Администрация Волоколамска взяла на контроль вопрос с отсутствием воды в поселке Трехмарьино

Вопросы жизнеобеспечения поселка Трехмарьино обсудили на встрече с жителями в Волоколамском округе. Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова, курирующие заместители и представители коммунальных служб ответили на все интересующие вопросы населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии