Администрация Волоколамска взяла на контроль вопрос с отсутствием воды в поселке Трехмарьино

Вопросы жизнеобеспечения поселка Трехмарьино обсудили на встрече с жителями в Волоколамском округе. Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова, курирующие заместители и представители коммунальных служб ответили на все интересующие вопросы населения.