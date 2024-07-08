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В Тверской области восстановлено электроснабжение больше 70% пострадавших от непогоды потребителей

В Тверской области восстановлено электроснабжение больше 70% пострадавших от непогоды потребителей

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Тверьэнерго» восстановили к 17.00 мск 6 июля 2024 года электроснабжение более 70 % потребителей Тверской области, нарушенное из-за обрушившейся на Верхневолжье второй волны непогоды.

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