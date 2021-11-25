В городе Лабытнанги ЯНАО сотрудники полиции провели профилактическую беседу со школьниками в рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!»

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Лабытнанги совместно с представителем Общественного совета ОМВД Александром Жабкиным провели профилактическую беседу со школьниками МБДОУ СОШ УИП №3 на тему «Противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений».
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