Читал ли Шпенглер Достоевского? Или почему мы другие 

Галина Смирнова

Достоевский нам, наверно, на кону достался.... Война по заветам Достоевского - это самоизнасилование такое? Истребление собственных солдат в порыве благородства к агрессору? Полтора года с нами воюет Америка, даже не скрывая сей факт. И что же мы? И что у них??? Почему дроны летают над Москвой, и не летают над Вашингтоном? Где у них взорванное метро? Где хоть один сгоревший небоскрёб? Где атаки дронов на телецентры, которые ведут против нас информационную войну? Таки их нет!!!! Эта страна своим, запрещенным кстати, оружием убивает наших солдат и наших мирных граждан! Это же не страна, это говно! Почему мы, последователи Достоевского, должны это говно жалеть? Потому что у них дети? Они сами считают НОРМАЛЬНЫМ расстрел хохлами Крыма! Там что, не живут люди? Там не живут дети? Может быть, крымских детей убивать более демократично, чем этих самокастрированных малолетних выблядков неизвестного науке пола из штатов? Да ладно! Когда у страны-ублюдка жопа загорится со всех четырех сторон - эта война закончится. И это абсолютно точно! Они все выйдут на площадь, как тогда, во вьетнамскую войну. Им ничуть не было жалко убитых вьетнамцев, их жутко расстроили дохлые янки в гробах под американским флагом! Это единственное, что они способны понять.....И нам пора уже понять....Войну надо заканчивать НА ИХ ТЕРРИТОРИИ!