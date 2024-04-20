В Москве водитель шесть раз протаранил машину с семьей из Краснодара

ИИ

Иван Иваныч

Ах, полицаи, ах- молодцы! Если тебя на ходу 6 раз таранит неадекват, остановись, подставь всю семью под расправу этому идиоту- вот она, полицейская логика. Она же от него скрывалась, от угрозы здоровью, а может и жизни, и, опять же, ехала не куда-нибудь, а к полицейскому посту, за защитой, а не скрывалась от ответственности за дтп.