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В Москве водитель шесть раз протаранил машину с семьей из Краснодара

В Москве водитель шесть раз протаранил машину с семьей из Краснодара

В Москве мужчина на Volkswagen Golf несколько раз врезался в машину, в которой ехала семья из Краснодара.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Ах, полицаи, ах- молодцы! Если тебя на ходу 6 раз таранит неадекват, остановись, подставь всю семью под расправу этому идиоту- вот она, полицейская логика. Она же от него скрывалась, от угрозы здоровью, а может и жизни, и, опять же, ехала не куда-нибудь, а к полицейскому посту, за защитой, а не скрывалась от ответственности за дтп.
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