НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

295 подписчиков

Президент Литвы: американцы проинформировали меня о полёте главы ЦРУ в Москву

Президент Литвы: американцы проинформировали меня о полёте главы ЦРУ в Москву

О визите директора ЦРУ в России теперь рассуждает и президент Литвы. Гитанас Науседа объявил, что американская сторона проинформировала его о том, что самолёт Джона Рэтклиффа летит в Москву и по пути приземлится в Прибалтике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии