Президент Литвы: американцы проинформировали меня о полёте главы ЦРУ в Москву

О визите директора ЦРУ в России теперь рассуждает и президент Литвы. Гитанас Науседа объявил, что американская сторона проинформировала его о том, что самолёт Джона Рэтклиффа летит в Москву и по пути приземлится в Прибалтике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии