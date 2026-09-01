Стобалльники составили задачу, которую не могут решить чиновники

Глава СПЧ поддержал идею усложнить задания ЕГЭ, но стандарт не позволяет это сделать Светлана Гомзикова Фото: Николай Михальченко/ТАСС Усложнение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) позволит снизить число стобалльников, сохранив при этом конкуренцию среди лучших учеников.
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